Call of Duty WWII – Activision bestätigt Titel offiziell

Bitte jetzt alle einen überraschten Eindruck machen, Activision hat den schon vor Monaten geleakten Titel Call of Duty WWII bestätigt. Neben dieser wirklich (nicht )überraschenden Ankündigung, gab es auch einen Termin für einen Enthüllungsevent.

Call of Duty WWII zeigt sich nächste Woche

Via Twitter kam also die Bestätigung des Titels sowie eine Ankündigung für die weltweite Enthüllung. Am 26.4. wird es auf der offiziellen Seite, ab 19 Uhr den Reveal Trailer zu sehen geben.

WWII confirmed. Watch the worldwide reveal of #CODWWII on 4/26 at 10AM PDT/1PM EDT: https://t.co/JtAxQQV4zN pic.twitter.com/culgG1ZQmz — Call of Duty (@CallofDuty) 21. April 2017

Quelle: @CallofDuty (via Twitter)