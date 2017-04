The Walking Dead A New Frontier – Releasedatum für Episode 4

Telltales Zombiestory geht schon bald weiter. Die nächste Episode zu The Walking Dead A New Frontier wird schon in wenigen Tagen erscheinen und passend dazu gibt es auch einen neuen Trailer. Telltale teilte aber auch mit, dass die finale Episode bereits im Mai erscheinen könnte.

The Walking Dead A New Frontier nähert sich dem Ende

Wer die vorherigen Episoden noch nicht gespielt hat, sollte sich den Trailer vielleicht nicht anschauen. Alle anderen können sich mit hier einen ersten Eindruck von der am 25. April erscheinenden Episode Thicker Than Water verschaffen.

Quelle: Telltale Games