Saints Row 2 – Gratis bei GOG downloaden

GOG steht zwar für Good old Gaming, jedoch hat der Onlineshop auch diverse aktuellere Titel im Angebot. Derzeit startet die Seite einen Deep Silver Sale, bei dem ihr Titel des Publishers zu reduziertem Preis ergattern könnt. Mit von der Partie sind so Titel wie Risen, Sacred 2, Metro und natürlich auch Saints Row. Zur letzten Spieleserie hat GOG auch noch ein besonderes Angebot für euch.

Die Saints kommen kostenlos auf euren PC

Saints Row 2 kann ab sofort für eine begrenzte Zeit kostenlos heruntergeladen werden. Bis zum 22. April um 12:00 Uhr könnt ihr euch so die DRM-freie Version des Sandboxgames für lau sichern. Die Deals in der Deep Silver Sammlung sind zwar nicht kostenlos, bieten euch aber einen Rabatt von 75% auf die even erwähnten Titel und Spielereihen. Der Sale geht ein wenig länger als der kostenlose Saints Row 2 Download, er endet am 27. April um 12:00 Uhr.

