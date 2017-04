NAT-Talk #19 – Sniper als Rolle in Shootern

Thema vom heutigen NAT-Talk: Zum Launch von Sniper Ghost Warrior 3 sprechen wir heute über Spiele, in denen Sniper-Klassen vorkommen und in denen wir in die Rolle des Snipers schlüpfen können. Dabei erzählen wir von unseren Erfahrungen in Battlefield, Call of Duty und Overwatch.

Moderation: Tobias Liesenhoff

Gäste: Kevin Kreisel, Maarten Cherek

