Injustice 2 – Entwicklung womöglich abgeschlossen

Nur knapp ein Monat muss man sich noch gedulden, bis man in Injustice 2 sich mit DC’s Helden und Schurken prügeln kann. Nun scheint es so als wenn die Entwicklung des Spiel abgeschossen sind. Das lässt sich zumindest aus dem Twitterprofil von Ed Boon entnehmen. Denn sein komplettes Profil ist in goldener Farbe und der Injustice 2 Thematik gehalten. Dies könnte ein Hinweis sein, dass der kommende Beat Em Up Hit den Gold Status erreicht hat. Damit scheint Injustice 2 pünktlich am 18. Mai für Playstation 4 und Xbox One zu erscheinen.

Quelle: Twitter (Ed Boon)