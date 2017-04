GTA Online – Tiny Racers erscheint am 25. April

Macht euch bereit für eine Neuinterpretation klassischer „Grand Theft Auto“-Action – in Tiny Racers, einem brandneuen Modus, der am 25. April erscheint. Schaut euch den Trailer an, um einen ersten Eindruck von den Retro-Stuntrennen zu bekommen, die in der nächsten Woche Einzug in GTA Online halten.

Grand Theft Auto Online bekommt Tiny Racers

Anlässlich des 420 Days könnt ihr bei The Open Road ein paar grüne Scheine sparen bzw. mehr einnehmen: Ihr erhaltet 50 % Rabatt auf Hanfplantagen und dazugehörige Upgrades. Alle Gras-Verkäufe eures Unternehmens bringen darüber hinaus 50 % mehr Gewinn. Sorgt außerdem für viel Rauch mit grünem Reifenqualm von LS Customs, der heute ebenfalls 50 % günstiger ist.

Quelle: Rockstar Games