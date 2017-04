Code Vein – Bandai Namco enthüllt neues RPG

Bandai Namco und das Team hinter den God Eater Games haben mit Code Vein ein neues RPG enthüllt. Es sollte nicht überraschen, dass der Titel nicht nur optisch sondern auch in Sachen Gameplay wohl in eine ähnliche Kerbe schlagen wird wie God Eater.

Code Vein bringt Monster und große Waffen

Im neuen Projekt der God Eater Macher wurde die Welt durch eine als „The Thorns of Judgement“ bekannte Katastrophe in Schutt und Asche gelegt. Die Überlebenden nennen sich Revenants und haben sich in einer geheimen Organisation mit den Namen „Vein“ zusammengeschlossen. Um zu überleben mussten die Revenants allerdings einen Teil ihrer Menschlichkeit opfern. Im Austausch für den Verlust ihrer Erinnerungen haben sie übermenschliche Kräfte erhalten. Um ihre verbliebene menschliche Seite zu erhalten müssen sie sich aber von Blut ernähren andernfalls verwandeln sie sich in Kreaturen die als „Lost“ bezeichnet werden. Neben Waffen wie Schwertern, Gewehren mit Bajonetten oder Speeren ist das Blood Veil das wichtigste Werkzeug. Das Blood Veil ist eine Maske die das Blut eurer Feinde aussaugt und euch zur Verfügung stellt. Dadurch erhaltet ihr Zugriff auf unterschiedliche mächtige Fähigkeiten.

Auf welchen Plattformen der Titel erscheinen soll ist noch unklar. Als grober Release Zeitraum ist bis jetzt 2018 angepeilt.

