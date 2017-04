EverQuest – Addon-freier Server angekündigt

Daybreak Game Company kündigte einen neuen Server für das MMORPG-Urgestein Everquest von 1999 an. Das Besondere an diesem Server ist, dass er ab der sechsten Erweiterung keine neuen Addons enthält. Somit beinhaltet dieser Server das Hauptspiel und die sechs Addons The Ruins of Kunark, The Scars of Velious, The Shadows of Luclin, The Planes of Power, The Legacy of Ykesha sowie Lost Dungeons of Norrath. Damit verweilt die Story konstant in der „Planes of Power“-Ära. Zudem ist Multiboxing nicht erlaubt, was bedeutet, dass jeder Spieler auf dem Server sich einen einzigen Charakter erstellen darf, mit dem er dann das Spiel bestreitet. Dieser Server geht am 24. Mai dieses Jahres online.

Quelle: Massively Overpowered