Rocket League – Neuer Meilenstein erreicht

Das Autofußball Spiel Rocket League erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Im Playstation Store ist es eines der am meisten runtergeladensten Spiele und auch auf den anderen Plattformen wird es fleißig gespielt. Nun wurde ein neuer Meilenstein erreicht. Denn das Spiel spielen mittlerweile mehr als 30 Millionen Spieler weltweit. Allerdings bedeutet dies nicht automatisch, dass auch die selbe Anzahl an Einheiten verkauft worden sind. Dennoch ist diese Zahl beeindruckend. Rocket League wurde am 07.07.15 in Europa und den USA sowie am 04.11.15 in Japan für die PS4 veröffentlicht. Auf dem PC erschien das Spiel via Steam am 07.07.15, für die Xbox One am 17.02.16.

