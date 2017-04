Prey – Neues Video zur Talos I

Im von Arkane Studios entwickeltem Sci-Fi Abenteuer Prey müsst ihr gegen allerlei Aliens kämpfen, die die Talos I befallen haben. Doch nicht nur die Aliens stehen im Fokus von Prey, auch die Station selbst hat nun ein eigenes Video spendiert bekommen. Von Seiten der Entwickler heißt es:

Die Talos I ist ein schillerndes Zeugnis unbändigen menschlichen Ehrgeizes mit einer Fülle von Geheimnissen, die es aufzudecken gilt. Spieler sollten sich jedoch von der atemberaubenden Neo-Deco-Atmosphäre der Station nicht blenden lassen, denn in erster Linie stellt die Talos I eine einzigartige Bedrohung für sie selbst dar.

Von der prachtvollen Lobby zu den industriell anmutenden Betriebsräumen zeigt sich die Talos I sehr facettenreich.Schon zu Beginn des Spieles kann jeder Winkel der Talos I erkundet werden. Als Protagonist Morgan Yu könnt ihr euch frei auf der Talos I bewegen und in zuvor erkundete Bereiche zurückkehren. Je nachdem, welche Entscheidungen man im Spiel getroffen hat, hält die Talos I andere Möglichkeiten zum Erkunden bereit. Auch der Außenbereich der Talos I lädt zum Entdecken ein, denn in den Weiten des Weltalls herrscht Schwerelosigkeit. So könnt ihr zu verschiedenen Abteilungen und Bereichen der Station gelangen und sogar das ein oder andere Geheimnis zu lüften.

Prey wird am 05. Mai 2017 in Deutschland für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen. Zusätzlich erscheint am 27. April für PlayStation 4 und Xbox One eine kostenlose Demo von Prey, die Fans die Möglichkeit gibt, noch vor der weltweiten Veröffentlichung die Talos I zu betreten und die erste Stunde von Prey zu spielen.

Quelle: Bethesda