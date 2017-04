Laytons Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre – Westliches Releasedatum für Layton-Nachfolger

Laytons Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre ist der besonders langer Name für den neuesten Nachfolger der Professors Layton Reihe. Zuvor als „Lady Layton“ tituliert, handelt es sich hier nicht um einen direkten Nachfolger, in dem ihr Professor Hershel Layton steuert, sondern seine Tochter Katrielle. Und nachdem lange Zeit nicht geklärt war, ob dieser Titel auch in den Westen kommt, gibt es nun ein westliches Releasedatum.

Laytons Mystery Journey erst für mobile Geräte

Obwohl es sich bei Laytons Mystery Journey um einen 3DS-Titel handelt, erscheint das Spiel auch für iOS und Android. Ihr spielt Katrielle Layton, die Tochter von Professor Hershel Layton. Auf der Suche nach ihrem verschwundenen Vater muss sie viele kleine Vorfälle lösen, um ihrem Ziel ein Stück näher zu rücken. Der Fokus auf den vielen Mini-Geheimnissen weicht ein wenig von den Vorgängern ab, in dem meist nur ein großes Mysterium gelöst wurden musste. Nicht ändern sollen sich jedoch die kniffligen Rätsel, welche die Stadtbewohner euch stellen. Laytons Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre erscheint am 20. Juli für iOS und Android, und schließlich im Herbst 2017 für den 3DS.

Quelle: laytonseries