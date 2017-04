Under Night In-Birth Exe:Late[st] – Konsolenversion angekündigt

Eine Konsolenversion des Arcade Fighting Game Under Night In-Birth Exe:Late[st] ist laut einem Artikel in der aktuellen Famitsu für PlayStation 4, PlayStation Vita und PlayStation 3 geplant. Diese Version enthält einen neuen Charakter namens Enkidu, einen Meister uralter Martial Arts Techniken. Das Spiel selbst ist zu 80 % fertig entwickelt und erhielt auch schon mit dem 20. Juli 2017 einen Releasetermin für Japan. Mit Enkidu enthält das Spiel nun 19 Charaktere und es wird via Crossplay PlayStation-3- und PlayStation-4-Spielern möglich sein, gegeneinander anzutreten.

Quelle: Gematsu