Watch Dogs 2 – Dritter DLC „Keine Kompromisse“ ab sofort erhältlich

Der französische Publisher Ubisoft hat mit „Keine Kompromisse“ den dritten DLC zum Open World Hit Watch Dogs 2 (Unser Test) veröffentlicht. Vor kurzem erschien mit „Human Condition“ der zweite DLC, den wir auf Herz und Nieren überprüften. Der dritte DLC ist ab sofort für die Playstation 4 erhältlich und Teil des Season Pass. Für die Xbox One und den PC erscheint dieser am 18. Mai 2017.

Watch Dogs 2 – April-Update & „Keine Kompromisse“-Trailer

In „Keine Kompromisse“ geht es um die neuen Moskaugambit-DedSec-Operationen. Diese werden auf mehrere Missionen aufgeteilt, wobei Sitara Marcus um einen persönlichen Gefallen bittet. Für diesen muss er sich in ein Filmstudio hacken, welches Hardcore Inhalte für Erwachsene produziert. Durch eine Auseinandersetzung mit einem bekannten Pornograph, hat die DedSec Truppe die russische Mafia am Hals. Neben neuen Missionen gibt es neue Zeitrennen-Herausforderung, die aus sechs Einzelspieler-Autorennen bestehen. Zudem gibt es nun eine Rangliste in der man sich mit anderen Spielern vergleichen kann. Desweiteren stehen in dem DLC zwei neue nichttödliche Waffen und drei neue Notfall-Service-Pakete samt neuer Fahrzeuge und Outfits (Polizist, Feuerwehrmann, Rettungssanitäter) parat.

Quelle: youtube (Ubisoft)