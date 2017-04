Overwatch – Wird Doomfist auf der E3 gezeigt?

Doomfist. Dieser Name löst bei Overwatch eine regelrechte Hysterie aus. Der Charakter, der in mehreren Geschichten in Overwatch verwickelt ist, ist bislang noch nicht als spielbarer Held vorhanden. Immer wieder gab es Gerüchte, dass er schon bald vorgestellt wird, rückte jedoch jedesmal in den Hintergrund. Besonders die Tatsache, dass Doomfist von Schauspieler Terry Crews gesprochen werden soll, ist kein Geheimnis mehr. Crews selbst hatte dies mehrfach angedeutet.

Besucht Doomfist die E3?

Nun sorgt Crews erneut für Gesprächsstoff. In einem Facebookvideo spricht er von einer sehr aufregenden Ankündigung auf der diesjährigen E3. „Wir wissen alle, was es sein wird“, fügt er hinzu. Sofern er sich nicht den Zorn aller Overwatch-Fans auf sich ziehen will, wird hier wohl Doomfist gemeint sein. Zumal im Video Overwatch im Hintergrund auf Crews PC läuft. Blizzard wird auf der E3 zwar keine Pressekonferenz abhalten, jedoch mit einem eigenen Stand vertreten sein. Die E3 findet vom 13. bis zum 15. Juni statt.

Quelle: Terry Crews (Facebook)