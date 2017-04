Danganronpa V3: Killing Harmony – Lernt die neuen Ultimates kennen

Danganronpa V3: Killing Harmony wird den mörderischen Bären Monokuma wieder auf eine Gruppe junger Leute hetzen. NIS America möchte euch jetzt die nächsten Mitglieder der Gruppe vorstellen bevor sie alle wieder das Zeitliche segnen.

Die neuen Ultimates in Danganronpa V3

Ultimate Robot: K1-B0 (AKA „Keebo“)

Keebo ist ein hochentwickelter Roboter mit extrem fortgeschrittener künstlicher Intelligenz, die ihm erlaubt wie jeder andere Jugendliche zu lernen und sich zu entwickeln. Von seinem Entwickler aufgezogen, wurde Keebo erlaubt sich an der High School einzuschreiben und wurde später als Ultimate ausgewählt. Keebo hat Probleme damit die Feinheiten menschlicher Interaktionen zu verstehen, was ihn häufiger in schwierige Situationen bringt.

Ultimate Entomologist: Gonta Gokuhara

Als kleiner Junge war Gonta ein so begeisterter Käfersammler, dass er sich eines Tages im Wald verirrte. Zehn Jahre lang wurde er dann von Wölfen aufgezogen und lernte mit Tieren und Insekten zu sprechen. Um seine tierischen Eltern stolz zu machen, strebt Gonta danach ein Gentleman zu werden und benimmt sich auch dementsprechend. Da Gonta seine Kindheit aber im Wald verbracht hat ist er sehr naiv und hat Probleme mit Schülern in seinem Alter umzugehen.

Ultimate Detective: Shuichi Saihara

Er ist ein junger angehender Detektiv, der seinem Onkel bei der Arbeit hilft. Die Fälle der Beiden drehten sich meistens um fremdgehende Pärchen. Aber es gab einen Mordfall den Shuichi noch vor der Polizei lösen konnte. Dadurch wurde er als Ultimate Detective anerkannt. Shuichi glaubt jedoch er verdiene diese Ehre nicht, da der Fall er durch Glück gelöst wurde. Seine Unsicherheit macht ihn sehr verschlossen.

Ultimate Cosplayer: Tsumugi Shirogane

Tsumugi ist eine sehr bekannte Cosplayerin mit vielen Sponsoren. Sie mag es lieber Kostüme zu machen als diese wirklich zu tragen. Da sie es aber auch nicht ertragen kann Pseudo Cosplayer in ihren Kostümen zu sehen, trägt sie sie am Ende trotzdem selber. Ihre freundliche Persönlichkeit schwenkt sehr schnell ins leidenschaftliche über, sobald das Thema Cosplay aufkommt.

Danganronpa V3: Killing Harmony soll am 29.09.2017 für PS4 und PS Vita, in physischer und digitaler Form erscheinen.

