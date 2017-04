Angespielt: Civilization VI: Australischer Sommer DLC

Civilization VI (Hier geht’s zu unserem Test) erhält immer wieder neue Updates, welche neue Zivilisationen mit sich bringen. Erst waren es die Atzteken, jetzt ist es Down Under. Im Australien DLC Pack gibt es sowohl die neue Zivilisation Australien mit Premierminister John Curtin als auch ein neues Szenario, in dem es nur um den Erwerb von Gold-pro-Runde geht. Ich habe mir dieses Pack mal in einem Angespielt-Video für euch angeschaut.

