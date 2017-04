Marvel‘s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series – Offizieller Launch-Trailer veröffentlicht

Telltale Games hat heute den offiziellen Launch-Trailer für Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series vorgestellt. Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series ist eine brandneue Geschichte rund um die ungewöhnlichen Superhelden Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot. In den Überbleibseln einer gewaltigen Schlacht entdecken die Guardians ein Artefakt von unaussprechlicher Macht. Jeder einzelne von Ihnen hat seine eigenen Gründe, dieses mächtige Relikt in seine Finger zu bekommen – und dies gilt auch für ihre skrupellose Gegenspielerin, die letzte ihrer Art, welche sich durch nichts aufhalten lässt, um den Guardians das Artefakt zu entreißen.

In den Raketenstiefeln von Star-Lord erleben Spieler ein noch nie dagewesenes Guardians-Abenteuer, welches sie von der Erde über die Milano bis ins Nirgendwo und noch weiter führt – jederzeit begleitet von einem beeindruckenden Soundtrack. Auf ihrer Reise treffen sie Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte und das Spielerlebnis maßgeblich beeinflussen.

Quelle: Telltale Games