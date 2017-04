Heroes of the Storm – Genji und seine Heimat Hanamura jetzt verfügbar

Wir beríchteten bereits über den Leak, jetzt ist Genji aus Overwatch offiziell ein spielbarer Charakter in Heroes of the Storm. Doch nicht nur er als neuer Held kommen mit dem neuesten Update ins Spiel, auch eine Overwatch-Map hat es geschafft. Nun könnt ihr auch in Hanamura, Genjis Heimatort, Schlachten mit Blizzards Heldenroster austragen.

Die Fracht aus Overwatch jetzt auch in Heroes

Ein weiteres System wird nun aus Overwatch übernommen und in Heroes of the Storm verwendet. Hauptfeature von Hanamura ist nämlich, dass man eine Fracht ans Ziel befördert, um massiven Schaden auf die gegnerische Zitadelle loszulassen. In Overwatch ist die Fracht auf bestimmten Maps der Fokus und muss ins Ziel begleitet werden. Heroes of the Storm übernimmt die Art und Weise, wie dieses System funktioniert, nahezu 1 zu 1. Je mehr Helden sich in der Nähe der Fracht befinden, desto schneller bewegt sich diese. Sobald sich auch nur ein Gegner in der Nähe befindet, wird die Fracht contested und bewegt sich nicht weiter. Zusätzlich bietet Hanamura weitere Besonderheiten wie Verstärkungen für eure Fracht (Geschütztürme usw.), starke Bossgegner uvm. Die neue Map und Genji als neuer spielbarer Held sind jetzt in der Heroes 2.0 Beta verfügbar.

Harness the power of the Genji and vie for control of his ancestral home – Hanamura. Both hitting the Heroes 2.0 Beta TODAY! pic.twitter.com/HOh4XS3u3M — Heroes of the Storm (@BlizzHeroes) April 17, 2017

Quelle: @BlizzHeroes (Twitter) / Heroes of the Storm (Youtube)