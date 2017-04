Star Wars Battlefront 2 – Erhält Termin, Trailer und einiges mehr

Electronic Arts hat bei der diesjährigen Star Wars Celebration viele Details zum Sci-Fi Shooter Star Wars Battlefront 2 angekündigt. Das von DICE, Motive und Criterion entwickelte Spiel soll unter anderem mit einer Solospieler-Kampagne bedacht werden, in deren Rahmenhandlung eine imperiale Elitesoldatin eine wichtige Rolle spielt.

Somit wird in Star Wars Battlefront 2 ein gezielter Fokus auf die Solospieler-Kampagne gesetzt. Die Rahmenhandlung wird aus Sicht des Imperiums erzählt und spielt zwischen Episode 6 und Episode 7. In der Solo-Kampagne könnt ihr an gewaltigen Weltraumschlachten teilnehmen und steuert dabei unter anderem einen TIE-Jäger der Ersten Ordnung. Natürlich sind auch Charaktere wie Yoda, Darth Maul, Rey und Luke Skywalker an den Kämpfen beteiligt.

„Die Geschichte ist in den 30 Jahren zwischen der Zerstörung des zweiten Todessterns und dem Aufstieg der Ersten Ordnung angesiedelt. Im Mittelpunkt der Kampagne steht Iden Versio. Die Anführerin des Inferno-Trupps einer imperialen Spezialeinheit ist sowohl am Boden als auch im Weltraum gleichermaßen tödlich.“

Doch auch der Mehrspieler-Modus wird dieses Mal das Herzstück des Spieles sein. Mit dabei sind mehrere unterschiedlichen Klassen (z.B. Infanterie, Schwere Waffen, Scharfschütze) und ein matchübergreifendes Fortschrittsystem mit freischaltbaren Fähigkeiten. In Kämpfen, in denen bis zu 40 Spieler auf dem Schlachtfeld beteiligt sind, werdet ihr an zahlreiche Schauplätze aus dem Star Wars-Universum verfrachtet. Seien es die Urwälder von Yavin 4, der Raumhafen von Mos Eisley oder die Starkiller-Basis. Dabei sind alle drei Epochen der Prequel-, der Original- und der neuen Trilogie involviert. Dabei stehen euch wieder zahlreiche Land- und Luftfahrzeuge zur Verfügung, mit denen ihr euch auf dem Schlachtfeld bewegen könnt. Auch die Raumschlachten sollen ausgearbeitet worden seien, es werden euch unterschiedliche Raumschifftypen zur Verfügung stehen, mit denen ihr in bis zu 24 Spieler-Matches gegeneinander antreten könnt.

Zudem wurde eine besondere Edition von Star Wars Battlefront 2 angekündigt. In der Star Wars Battlefront 2: Elite Trooper Deluxe Edition erhaltet ihr exklusive Skins, Truppen, Waffen und vieles mehr. Die Edition wird um die 80-90 € kosten und enthält zudem folgende Inhalte für PC, PlayStation 4 und Xbox One:

Inhalt der Elite Trooper Deluxe Edition

Eliteoffizier-Upgrade-Pack: Blurrg-1120 + Grifferweiterung-Modifikation Epische Fähigkeit Kampfkommando



Schwermetall-Upgrade-Pack: FWMB-10 Megablaster + Gasentnahme-Modifikation Epische Fähigkeit Körperschild



Sturmangriff-Upgrade-Pack: CR-2 + Abzug-Modifikation Epische Granatenfähigkeit



Meisterspezialist-Upgrade-Pack: A280-CFE + Visier-Modifikation Epische Fähigkeit Laser-Stolpermine



Star Wars Battlefront 2: Die letzten Jedi: Helden mit exklusiven Looks & vom gleichnamigen Film inspirierten modifizierten epischen Fähigkeiten für Kylo Ren und Rey (auch für Vorbesteller)

Star Wars Battlefront 2 erscheint weltweit am 17. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Alle Käufer der Star Wars Battlefront 2: Elite Trooper Deluxe Edition erhalten bereits am 14. November Zugang zum Spiel, alle Mitglieder des EA Access Programmes sogar schon ab dem 9. November. Für alle Konsolen-Fans ist zudem ein PS4-Paket angekündigt worden, dass neben dem Spiel eine PlayStation 4 Pro im Battlefront-2-Design enthält.

Quelle: Electronic Arts