Dragon Quest XI – Titel könnte Verkaufshit werden

Der Release des neuen Dragon Quest XI rückt in Japan immer näher. Im Land der aufgehenden Sonne war die Reihe schon immer viel bekannter als im Rest der Welt. Der Managing Director der Kadokawa Corporation, sagt dem neuen Teil rosige Verkaufszahlen voraus.

Hirokazu Hamamura von Kadokawa prophezeit, dass Square Enix mit dem elften Teil die gemeinsamen Verkaufszahlen von Final Fantasy XV und Pokemon Sonne und Mond schlagen könnte. In Japan hat sich Final Fantasy XV etwa 1 Million Mal, Pokemon Sonne und Mond insgesamt 4 Millionen Mal verkauft. Demnach rechnet er mit mehr als 5 Millionen verkauften Exemplaren.

„The destructive force that is Dragon Quest software is on a completely different level. There will likely be people who buy both the PlayStation 4 and 3DS versions as well.”