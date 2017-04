Nights of Azure 2: Bride of the New Moon – Erscheint auch für Switch

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon erscheint neben einer PlayStation-4- und PS-Vita-Version ebenfalls für die Nintendo Switch. Das Rollenspiel sollte ursprünglich im Dezember 2016 erscheinen, auch ein Release im Februar dieses Jahres musste verschoben werden. Laut einer Bekanntmachung von Koei Tecmo im Zuge der letzten Nintendo Direct sei dies nötig gewesen, um weitere Optimierungen am Spiel vorzunehmen. Ein konkreter Releasetermin ist weiterhin nicht bekannt.

