The Caligula Effect – Atlus enthüllt Digital Deluxe Package

Atlus hat uns ja erst Persona 5 gegeben, legt aber schon bald nach. Einige bekannte Namen aus dem Entwicklerteam von Persona stehen mit The Caligula Effect in den Startlöchern. Das JRPG wird im Mai exklusiv für Playstation Vita erscheinen.

The Caligula Effect bekommt eine digitale Deluxe Edition

Atlus hat angekündigt, dass eine Digital Deluxe Edition im Store zum Start verfügbar sein wird. In der Edition stecken ein Theme für die Playstation Vita, 19 Avatare und ein Badeanzug DLC Pack für 39,99€. In der Story geht es ähnlich verrückt zur Sache wie in der Persona Reihe. Ihr seid in einer simulierten Welt gefangen die von einem KI Idol kontrolliert wird. Ihr könnt dabei mehr als 500 Charaktere in eure Party rekrutieren um dieser Simulation zu entkommen. Am 2. Mai wird der neue Titel im PSN erhältlich sein.

Quelle: dualshockers