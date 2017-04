Resident Evil 7 – The House that Jack built

Es ist soweit, mit „The House that Jack built“ kommt der vierte und letzte Teil der Making Of-Videoserie zu Resident Evil 7: biohazard. In einem Video erklärt Director Koshi Nakanashi unter welchen Kriterien die Entwickler von Resident Evil 7: biohazard das Bakers Anwesen aufgebaut und gestaltet haben. Desweiteren werden die Anwesen von Resident Evil 7 und Resident Evil 1 miteinander verglichen. Das Entwickler Team bespricht natürlich auch das Survival-Horror-Genre und seine Einflüssen auf das Gameplay und welche Hindernissesich dem Team bei der Entwicklung des Spiels in den Weg stellten.

Resident Evil 7 erschien am 24. Januar 2017 für PlayStation 4, Xbox One und Microsoft Windows PC.



Quelle: capcomeuro-press