Ready for Take off – Flugsimulation für PC-Piloten

SimWare Simulations veröffentlichen die neue Flugsimulation „Ready for Take off “ für alle PC-Piloten-Fans, es soll dabei vollkommen egal sein ob die Spieler Einsteiger oder Veteranen sind. Das von Caipirinha Games entwickelte Spiel bietet u.a. einen Karrieremodus, detailgetreue Cockpits, 9 bekannte Flughäfen, animierte Piloten und originale Sprachaufnahmen. Auch können Airliner-Fans in der zweimotorigen Beech-Baron Urlaubsinseln erkunden.



Mit „Ready for Take off“ können Piloten-Fans mit einem Airbus A320ihren letzten Urlaubsflug nachstellen, aber auch die zweimotorige Beech-Baron eignet sich perfekt für einen Inselrundflug. Ohne viel Aufwand und Lernbedarf sollen Spieler komplette Flüge absolvieren können. Der Simulator bietet insgesamt vier Spielmodi. Neben Zufallsflügen und der freien Streckenauswahl, wird es auch einen Karrieremodus geben. Dies soll bei den Spielern für eine langfristige Motivation sorgen. Mit der neuen Kamerasteuerung können virtuelle Piloten ihre Maschine sogar aus mehreren Blickwinkeln betrachten und die Bemalungen verschiedener europäischer Airlines sorgen ebenfalls für optische Abwechslung. Natürlich gib es in „Ready for Take off“ animierte Piloten und dank originaler Sprachaufnahmen ein realistisches Kabinenambiente entsteht.

Quelle: aerosoft-presse.com