MXGP3 – Neuer Trailer zeigt Wettereffekte

Bandai Namco und Milestone haben einen neuen Trailer zu MXGP3 veröffentlicht, der die Wettereffekte des Spiels in den Fokus stellt. Bist du bereit, aufs Gas zu drücken und dich dem im Motorcross-Genre einzigartigen, dynamischen Wetterwechsel zu stellen? Von strahlendem Sonnenschein bis hin zu stürmischem Starkregen, jeder Wetterumschwung beeinflusst entscheidend das Sichtfeld des Fahrers sowie die Beschaffenheit der Fahrbahn und fordert so vom Spieler, jederzeit die Hand am Gasgriff seiner Maschine zu lassen.

MXGP3 – The Official Motorcross Videogame wird am 30. Mai 2017 für Xbox One, PlayStation 4 sowie auf dem PC über Steam erscheinen.

Quelle: Milestone, Bandai Namco