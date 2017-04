Blade & Soul – Geheimnisse des Stratusreichs

NCSOFT West MMO Blade & Soul erhielt dieses Jahr eine Inhaltserweiterung und eine umfassende Überarbeitung des Spiels, diese sind jetzt live geschaltet. Die kostenlose Erweiterung mit dem Titel „Geheimnisse des Stratusreichs“ mit überarbeiteten Fertigkeitenbäumen für Charaktere und bringt neuen Hongmoon-Stufen ins Spiel. Neben dem Trainingsgelände der Hongmoon, auf dem Spieler sich in Kombos und Bosskämpfen üben können gibt es ebenfalls neue PVE-Zonen, neue Verliese und vieles mehr. Natürlich wird auch die Spielehandlung mit Akt 7 fortgeführt, in dieser geht es um das Schicksal der Schülerin Jinsoyun.

Erfahre in „Geheimnisse des Stratusreichs “ mehr über das Schicksal von Jinsoyun

Zusätzlich wird es zwei neue Gegenstände geben, die Spieler käuflich erwerben können. Das Ticket zur Charaktererstellung auf Stufe 50 lässt Spieler einen neuen Charakter mit Maximalstufe erstellen. Bei Veröffentlichung der Erweiterung „Geheimnisse des Stratusreichs“ werden die Tickets begrenzt bis zum 2. Mai zum reduzierten Preis von 40,00 € angeboten. Nach dem Ende des Angebotes liegt der reguläre Preis bei 50,00 €. Für Fans von Kostümen wird es für stolze 60,00 € das Kostümpaket des Kaiserlichen Phönix komplett mit Kostüm, Kopfschmuck, Verzierung, Gefährten und Waffenskins zu erwerben geben. Beim Anlegen des Kostüms wird zudem ein charakteristisches Emote verfügbar. Das Paket ist nur bis zum 2. Mai erhältlich. NCSOFT arbeitet derzeit an einer brandneuen eSport-Initiative für all seine Spiele, und Blade & Soul wird sich als einer der ersten Titel daran beteiligen. Nach den vor Kurzem angekündigten koreanischen Championships werden dieses Jahr auch Europa und Nordamerika am Wettbewerb teilnehmen, der später im Jahr mit den World Championships seinen Höhepunkt erreicht. Weitere Details zum ersten Blade & Soul-Event werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.



Quelle: NCSOFT West