Puyo Puyo Tetris – Demo veröffentlicht

Seit gestern ist eine spielbare Demo zu Puyo Puyo Tetris im Nintendo eShop für die Switch erhältlich. Spieler können so die Modi Solo-Arcade (Versus- und Swap-Modus), Multiplayer (nur lokal spielbar, Versus- und Swap-Modes), Tutorial (Puyo Puyo und Tetris) und das Handbuch testen. Wie der Name schon sagt ist Puyo Puyo Tetris ein Mix aus Tetris und Puyo Puyo (wer hätte das gedacht). Am 28. April 2017 wird das Spiel im Handel sowohl für Switch als auch für PlayStation 4 erhältlich sein und ist bereits vorbestellbar.

Quelle: SegaAmerica (via Youtube-Video), JPGames