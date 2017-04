Warhammer 40,000: Dawn of War III – Das sind die Sprecher

Bald ist es wieder soweit, dann geht im Warhammer-Universum so richtig die Post ab. In Vorbereitung auf den Release hat der offizielle Warhammer-Youtubekanal immer wieder kleinere Videos in der sogenannten „Fog of War“-Reihe veröffentlicht. In dieser erhalten Fans einen kleinen Einblick hinter die Kulissen von Warhammer 40,000: Dawn of War III. Und im aktuellen Video geht es um die Synchronsprecher.

Game of Thrones und Guardians of the Galaxy in Warhammer

Für Dawn of War III reiste das Team in das Vereinigte Königreich, dem Geburtsort des Warhammer-Universums, um die authentischen Stimmen für jeden Charakter zu finden. So sind bekannte britische Schauspieler mit von der Partie. Unter anderem Gemma Whelan, welche als Yara aus Game of Thrones bekannt ist. Oder Christopher Fairbank, der zum Beispiel den Broker in Guardians of the Galaxy verkörperte. Warhammer 40,000: Dawn of War III erscheint am 27. April 2017.

Quelle: Dawn of War (Youtube)