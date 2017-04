Fire Emblem Echoes – Wird mit DLCs und Season Pass versorgt

In wenigen Wochen ist es soweit: Am 19. Mai 2017 erscheint der neuste Streich Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia für den Nintendo 3DS. Darin führt ihr die Armeen von Alm und Celica, um Frieden in das Land zu bringen. Wie auch in den Vorgängern soll der Ableger mit DLCs versorgt werden, desweiteren wird ein Season Pass für die Spieler angeboten.

Inhalte der DLCs

Dabei sollen einige DLCs sogar kostenlos erwerbbar sein. Die DLCs enthalten neue Karten und Dungeons für die Spieler bereit und die Charaktere sollen mit Hintergrundgeschichten näher beleuchtet werden. Der erste DLC soll folgende Missionen für die Spieler bereit halten:

Warriors’ Departure Set

Temple of Stars (1-Stern-Schwierigkeit, 400 Yen); Belohnung: Items (unbegrenzt), Star Shards (zufällig)

Scoundrel and Treasure (1-Stern-Schwierigkeit, 300 Yen); Belohnung: Silbermünzen (unbegrenzt)

Dead Men Do Not Sleep (1-Stern-Schwierigkeit, 300 Yen); Belohnung: Erfahrung (unbegrenzt)

Die zweite Reihe soll drei Teile umfassen und für fortgeschrittene Spieler sein. Die dritte Reihe beinhaltet zehn Teile, von welchen vier eine Vorgeschichte zur Handlung von Echoes darstellen. Diese DLCs sollen sich darauf fokussieren, eure Einheiten zu stärken. Auch eine vierte Reihe an Inhalten ist geplant, welche Elemente aus dem Fire Emblem-Kartenspiel beinhalten soll.

Quelle: Nintendo Direct