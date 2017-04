Ever Oasis – Oasenspiel gelangt im Sommer zu uns

Bereits zur E3 im vergangenen Jahr wurde das Rollenspiel Ever Oasis vom Entwicklerteam Grezzo angekündigt. Nun erhält das Spiel dank der gestrigen Direct ein Erscheinungsdatum: Am 23. Juni kann eure Oase auf dem Nintendo 3DS gedeihen.

Gestaltet eure eigene Oase

Denn in Ever Oasis verwaltet und gestaltet ihr die letzte Oase ihrer Art. Mithilfe des Wassergeistes Esna kann die Oase wachsen und gedeihen, indem beispielsweise neue Händler sich bei euch ansiedeln. Dabei steht die Beziehung zu Esna im Vordergrund des Spieles und soll aufzeigen, wie wichtig Güte für die inneren Werte ist. Zudem können in Ever Oasis Dungeons mit Freunden bestritten und riesige offene Welten erkundet werden. Euren Verdienst macht ihr mit Items, die ihr in euren Shops an Wanderer verkaufen könnt.

Quelle: Nintendo 公式チャンネル (via Youtube)