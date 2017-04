ARMS – Direct nennt Releasedatum und mehr

In der gestrigen Nintendo Direct Ausgabe wurden endlich weitere Informationen zum Beat’em Up ARMS bekannt gegeben. Das Spiel soll am 16. Juni für die Nintendo Switch erscheinen.

Individuelle Kämpfe dank montierbarer ARMS

In ARMS ist der Name Programm: Mit Sprungfeder-ähnlichen Armen vermöbelt ihr eure Gegner in actionreichen Kämpfen. Am Ende dieser Arme können sich allerlei Waffen, die ARMS, befinden: Pistolen, Kanonen, einfach Fäuste und vieles mehr erweitern die Spielemechanik. Aufgeladen können diese sogar Elementarattacken wie Eisattacken entfesseln. Dabei ist es egal, für welchen spielbaren Charakter ihr euch entscheidet: Jeder Kämpfer kann mit jeder Art von ARMS ausgerüstet werden. So erhaltet ihr in jedem Match einen individuellen Ablauf, da auch jeder spielbarer Charakter mit eigenen Fähigkeiten in den Ring steigt. Desweiteren wurde ein Spielmodus für vier Spieler angekündigt, in welchem ihr in 2 vs 2 Matches gegeneinander antreten könnt.

