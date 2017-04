Yakuza Kiwami – Release schon im August

Yakuza 0 hat ja in Europa große Wellen geschlagen und Fans der Reihe mehr als glücklich gemacht. Auf der Playstation Experience 2016 wurden auf Yakuza Kiwami und Yakuza 6 für den Westen angekündigt. Ersteres hat nun ein Release Datum und Preis erhalten.

Yakuza Kiwami erscheint schon im August

Nicht mehr lange bis wir uns in die überarbeitete Version des ersten Yakuza Games stürzen können. Neben extra Videosequenzen, Sidequests, Nebentätigkeiten gibt es auch viele neue Missionen. In Europa wird Kiwami am 29. August zu einem Preis von 34,99€ erscheinen, wobei Vorbestellung (bei unterstützten Händlern) und limitierte Erstausgaben in einem schicken Steelbook kommen.

Quelle: allgamesdelta