WoW Legion – Hotfixes vom 12.04.

Wie jeden Mittwoch, ist heute Server-Neustart und das bedeutet oft auch einige Hotfixes für World of Warcraft:Legion. So auch diesen Mittwoch und einige der unten aufgeführten Änderungen treten in Kraft, sobald Blizzard diese implementiert. Andere hingegen zeigen erst nach einem angekündigten Realmneustart ihre Wirkung.

Verheerte Küste

Die Weltquest „Hinter feindlichen Portalen“ gewährt Spielern jetzt wie vorgesehen Ruf bei den Legionsrichtern, wenn sie noch immer von der Wyrmzungenverkleidung betroffen sind.

Spieler sollten nicht länger Schaden von ‚Verstärkte lebende Bombe‘ oder ‚Verstärkter Drachenodem‘ während der Weltquest „Im Feuer gereinigt“ erleiden.

Klassen

Schurke Der Artefaktbonus „Aus den Schatten“ hält Schurken nach dem Einsatz von ‚Verschwinden‘ nicht mehr im Kampf und die Fähigkeit verursacht keinen weiteren Schaden mehr an Gegnern, die zwischenzeitlich geblendet wurden.



Ordenshallen

Prachtvolle Aufwertungssets können jetzt wie vorgesehen Schulterrüstungen aufwerten.

Spieler müssen jetzt nur noch die vorherigen Kapitel ihrer Klassenkampagne abgeschlossen haben, um die Questreihen für ihre Klassenanhänger von Maiev an der Retterklippe zu erhalten.

Mönch Gegenstände, die ihr aus dem Brauhaus erhaltet, können jetzt bis zu 5 gestapelt werden.

Hexenmeister Dämonenherzgegenstände können jetzt bis zu 5 gestapelt werden und verfügen über jeweils eigene Symbole.



Gegenstände

Rethus unerschöpflicher Mut Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich neutrale Kreaturen in der Nähe nicht wie vorgesehen verhalten haben.



PvP

Krieger Die Heilung von ‚Seele des Gemetzels‘ ist im PvP um 30 % verringert.



Quelle: worldofwarcraft.com