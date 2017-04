Uncharted The Lost Legacy – Preis und Release Datum bekannt

Es sieht so aus als würden im August einige spannende Sachen für Gamer erscheinen. Mit Uncharted The Lost Legacy fügt sich jetzt ein weiterer Release in das Line Up ein.

Uncharted The Lost Legacy bringt euch Abenteuer im Sommer

Die Erweiterung soll laut Naughty Dog eher wie ein eigenständiges Spiel fungieren, auch wenn Käufer der Collectors Edition von Uncharted 4 diese kostenlos erhalten werden. Am 23. August wird Chloe zusammen mit Nadine in ihr eigenes Abenteuer starten. Der Preis für Chloes Auftritt wird bei 44,99€(Disk Version, Digital 39,99€) liegen was unter Umständen wirklich ein Zeichen dafür sein könnte, dass es sich hier um ein fast vollständiges Spiel handelt und nicht um einen kurzen DLC. Wer im Playstation Store vorbestellt erhält zudem die PS4 Version von Jak and Daxter The Precursor Legacy (sobald verfügbar) und ein Lost Legacy Theme kostenlos dazu.

Quelle: naughtydog.com