Role Play Convention 2017 – Steht mit vielen Highlights in den Startlöchern

Bei all den vielen Messen, die sich unter anderem mit dem Thema Gaming beschäftigen, verliert man als treuer Messegänger schnell den Überblick. Doch eine Messe solltet ihr auf keinen Fall verpassen und euch rot im Kalender anstreichen: Die Role Play Convention 2017. Die größte Rollenspiel-Messe Europas findet in diesem Jahr vom 27. – 28. Mai in Köln statt und lockt die zahlreichen Besucher mit allerhand Aktionen, die sich rund um das Thema Rollenspiel drehen.

Neben Videospielen wie The Elder Scrolls Online: Morrorwind, Elex und The Surge finden sich auch die neusten Tabletop- und Brettspiele auf der Messe. Auch Trading Card Gamer können sich auf der Messe austauschen und ihr Kartendeck erweitern. Als Highlight werden hochrangige Schauspieler wie Ian McElhinney (Game of Thrones, Star Wars) oder Daniel Cudmore (X-Men, Arrow) Autogramme geben und sich in Interviews der Presse stellen. Aber auch zahlreiche Cosplayer und Zeichner sind vertreten. Neben professionellen Cosplayern wie AJ-Designs, die hochwertige Kostüme aus Filmen nachbauen und diese auf der Messe präsentieren, werfen sich natürlich auch viele Messebesucher in ein fremdes Gewand. Im CCC-Bereich kann man sich mit den Stars der Cosplay-Szene austauschen und dabei sehen, wie viel Arbeit in dem Bau eines Kostüms steckt. Außerdem wird es einen Cosplay-Contest geben, bei dem der Gewinner 1.000 € bar auf die Kralle gewinnen kann!

Auch alle LARPer kommen hier auf ihre Kosten: der Mittelaltermarkt bietet alles, was das Herz begehrt: Ein herzhafter Snack, leckeres Met und eine große Open Air Bühne stehen für das leibliche Wohl bereit. Dabei kann zu schöner Mittelaltermusik geschunkelt werden. Für Action sorgen dabei Events, in denen LARPer ihre Waffen zücken können. Für alle, die sich noch nichts unter der RPC vorstellen können, haben wir das offizielle Video vom letzten Jahr verlinkt, in der die Messe das 10-jährige Jubiläum gefeiert hat. Auch wir von der NAT-Games Redaktion sind dabei und freuen uns, einige von euch in tollen Kostümen auf der Messe zu sehen!

Quelle: RPC Germany