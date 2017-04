Project Cars 2 – Rally Cross im Spiel enthalten

Ende des jahres erscheint mit Project Cars 2, eine Rennsimulation auf die Rennsportfans schon sehnlichst warten. Das kommt nicht von ungefähr, denn der erste kam sowohl bei Kritikern als auch bei Fans sehr gut an. Für den Nachfolger erweitern die Slighty Mad Studios ihr Repertoire. Denn wie Publisher Bandai Namco bekannt gegeben hat, wird Rallycross Teil des Rennspiels. Rallycross zählt zu den spannendsten und actionreichsten Motorsportarten der Welt. Im Spiel wird es daher eine Vielzahl an lizenzierten Fahrzeugen und Strecken geben. Im Spiel wird das weltweite Phänomen durch authentische Mechaniken und Wiedergabtreue so authentisch wie möglich wiedergegeben. Um dies zu garantieren sind die Entwickler eine technische Partnerschaft mit em OMSE-Team aus der Sportwelt eingegangen. Zudem konnte Entwickler Slightly Mad Studios mit Mitchell deJong und Oliver Eriksson auch zwei Rennstars von Honda Factory Globale Rallycross als Berater gewinnen.

Project Cars 2 erscheint Ende des Jahres für Playstation 4, Xbox One und PC.

Quelle: projectcarsgame.com