The Elder Scrolls Online – Kostenlose Trail Woche angekündigt

Wer das MMORPG The Elder Scrolls Online spielen wollte, sich aber nie sicher war, ob er es kaufen soll. Dem wird folgende Nachricht freuen. Denn heute wurde angekündigt, dass am morgen eine kostenlose Free-Play-Woche für das Spiel startet. Diese wird bis zum 18. April auf der Playstation 4, Xbox One und dem PC andauern. An diesen Tagen kann man die Abenteuer, Charaktere und Dungeons in Tamriel uneingeschränkt nutzen. Zusätzlich erhält jeder Teilnehmer 500 kostenlose Kronen. Diese können für Kostüme, Begleiter, Schriftrollen etc. verwendet werden. Den Fortschritt den man während dieser Tage erzielt wird gespeichert und können später, wenn man sich die Vollversion zulegt, weiter geführt werden. Zudem werden die sämtliche DLC Pakete anlässlich der Testwoche zu einem reduziertem Preis angeboten.

Quelle: theelderscrollonline.com