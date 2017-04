Overwatch Insurrection – Neuer Event geleakt

Irgendwie befindet sich die Gamingwelt im dichtesten Leak-Minenfeld aller Zeiten. Jetzt wurde nämlich ein neuer Event für Blizzards Team Shooter Overwatch geleakt, der schon bald startet und Overwatch Insurrection heißen soll.

Die für morgen geplante Enthüllung für Overwatch, soll nach einem Leak von Playstation Frankreich, für den Insurrection Event sein. Dieser Event soll am 11. April starten und bis zum 1. Mai gehen. Der Event soll dabei viele tolle Momente mit den bekannten Helden sowie viele neue Objekte, Emotes und Tags mitbringen.

For a limited time, we go back and offer to relive one of the key moments in the history of Overwatch. Rally your friends and accompany Tracer in his first mission during the King’s Row insurrection, our new co-operative shock or discover the origins of some of your favorite heroes with more than 100 new objects for Overwatch: Insurrection including models, Entries, emotes, tags, etc.! Overwatch archives have been declassified, but this will only last until May 1st.