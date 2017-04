Nioh -Neues Update angekündigt

Das in Februar erschienene Nioh begeisterte sowohl Kritiker, als auch die eingefleischten Dark Souls Fans, Demnächst gibt es ein paar Neuerungen in dem Action Rollenspiel. Denn wie Koei Tecmo bekannt gegeben hat, wird es ein kostenloser PvP-Modus am 2. Mai erscheinen. Desweiteren wird am selben Tag auch der „Dragon of the North“ DLC erscheinen. Dieser kostet 9.99€ und wird den Spieler in die nördlichen Provinzen Japans schicken. Zudem versprechen die Entwickler neue Charaktere,Waffen, Szenarien, Yokai, Stages und vieles mehr.

Quelle: gamecity.ne