Gewinnspiel – Wir verlosen 1x Bad Santa 2 (Blu-ray) + Glühwein und Notfallbox

Die Fortsetzung der Kult-Komödie mit Billy Bob Thornton („Armageddon – Das jüngste Gericht“), Kathy Bates („Titanic“), Tony Cox („Die fantastische Welt von Oz“) und der mehrfach mit dem Emmy Preis nominierten Christina Hendricks („Drive“) steht dem ersten Teil in nichts nach und ist ein besonderes Geschenk für alle Fans von rabenschwarzem Humor! Angetrieben von billigem Whisky und Gier möchte Willie mit seinem Kumpan Marcus am Weihnachtsabend eine Wohltätigkeitsveranstaltung in Chicago ausrauben.

Wieder mit von der Partie ist der mollige und drollige Thurman Merman, ein 125 Kilo schwerer Sonnenschein, der es als einer der wenigen schafft, ein Stück Menschlichkeit in Willie hervorzubringen. Als sich Willies Mutter Sunny Soke, den beiden anschließt, beginnen die Probleme: Während Sunny versucht, die illegale Karriere der Bande anzukurbeln, steht sie deren kriminellen Fähigkeiten leider massiv im Weg. Auch Willies neustes Objekt der Begierde, die kurvige und eher prüde Wohltätigkeitsdirektorin Diane mit einem Herz aus Gold und einer Libido aus Stahl, sorgt für so manche Komplikation.

In Zusammenarbeit mit Universum Film verlosen wir ein Paket bestehend aus 1x Bad Santa 2 als Blu-ray + Glühwein + Notfallbox.

