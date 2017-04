Cave Story+ – Releasetermin bekanntgegeben

Nicalis gab nun bekannt, dass Cave Story+ am 20. Juni in Nordamerika für die Nintendo Switch erscheinen wird. Sowohl für den Handel als auch im Nintendo eShop soll die „Definitive Edition“ erscheinen. Diese Edition enthält zahlreiche Neuerungen wie z.B. neue Herausforderungen, Gameplay-Optionen und viele weitere Verbesserungen. Zudem wird es neue Level und eine insgesamt aufpolierte Optik geben, weitere kostenlose Inhaltsupdates werden folgen. Die Definitive Edition von Cave Story+ wird für 29,99 US-Dollar erhältlich sein. Ob diese Version auch in Europa erscheinen wird ist aber noch unbekannt.

Quelle: Nicalis, Inc. (Twitter)