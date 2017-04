Humble Bundle – THQ Nordic Playstation-Spiele zum Schnäppchenpreis

Das Humble Bundle bietet meistens eine Auswahl an PC-Spielen an, für die man bezahlen kann, was man möchte. Das Geld geht dann an eine gemeinnützige Organisation. Im aktuellen Humble Bundle geht es jedoch diesmal um PS3- und PS4-Titel, und zwar von Publisher THQ Nordic. Die Preiskategorien reichen von einem Dollar bis hin zu 15 Dollar.

Zahlt, was ihr wollt

Das Grundprinzip des Humble Bundle ist ja, dass man sich seinen Preis aussuchen kann. Aber auch die zusätzlichen Spiele in höheren Preiskategorien sind ein Teil des Konzepts. Und so könnt ihr folgende Spiele für die unterschiedlichen Preisklassen erwerben:

1$ oder mehr: The Book of Unwritten Tales 2, Deponia, Arcania: The Complete Tale, Super Dungeon Bros, Red Faction

12,15$ (~11,43€) oder mehr: Battle Worlds: Kronos, Destroy all Humans 1&2, Legend of Kay Anniversary Edition

15$ (~14,11€) oder mehr: MX vs. ATV Supercross, MX vs. ATV Encore, Darksiders, Darksiders Warmastered, Darksiders 2, Darksiders 2 Definitive Edition

Alle Erträge gehen der Stiftung „Hand in Hand International“ zu Gute, die sich gegen Weltarmut einsetzt. Das THQ Nordic Bundle geht noch knapp 10 Tage. Des Weiteren kann man sich zum Humbly Monthly anmelden, ein Aboservice, in dem man für 12€ im Monat weitere Spiele dazu bekommt, sowie 10% Rabatt auf alle weiteren Einkäufe bei Humble Bundle, inklusive des aktuellen THQ Nordic Bundles. Die derzeitigen kostenlosen Titel des Humble Monthly sind DiRT Ralley und INSIDE.

