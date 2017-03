Battlefield 1 – Neues Battlefest angekündigt

Wie der Twitterkanal Battlefield Bulletin bekannt gegeben hat, können Fans am 30. März ein neues Battlefest in Battlefield 1 (Unser Test zum Spiel) feiern. Mit dem Fest feiert der Entwickler das 15-jähriges Bestehen der beliebten Reihe. Das Fest bietet Fans Ingame Events wie Community-Missionen, Giveaways und andere Überraschungen. Nähere Details sind bislang noch nicht bekannt gegeben. Ebenfalls unklar ist, ob das Battlefest auch in Battlefield 4 und Hardline gefeiert wird. Im letztem Battlefest, welches vom 16. bis zum 27. November stattfand, wurde unter anderem die Squad XP Boosts neu eingeführt. Desweiteren gab es für Spieler besondere Waffenskins und Erkennungsmarken zu gewinnen. Ähnliche Belohnungen wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im zukünftigen wieder finden lassen.

BREAKING: The Battlefest returns to #BF1 on March 30! #SaveTheDate

New in-game events, giveaways and much more.

Thanks @FrcFesse ✌️ pic.twitter.com/ilYNhn6h75

— Battlefield Bulletin (@BFBulletin) 25. März 2017