Nintendo – CEO Reggie Fils-Aimé verspricht große E3 in diesem Jahr

In den letzten Jahren gingen die E3-Pressekonferenzen von Nintendo häufig unter den bombastischen Veranstaltungen der Konkurrenten aus dem Hause Sony und Microsoft unter. Nintendo-COO Reginald „Reggie“ Fils-Aimé hat nun in einem Interview mit Fox News verraten, dass sich Nintendo-Fans in diesem Jahr auf ein tolles Line-Up freuen dürfen.

Nintendo Switch und Nintendo 3DS Spiele sollen angekündigt werden

„Die E3 ist immer ein wichtiges Event für Nintendo. […] Und in diesem Jahr werden wir eine großartige E3 haben“

So antwortete Reggie Fils-Aimé als er auf die diesjährige E3 angesprochen wurde. Aber nicht nur Besitzer einer Nintendo Switch dürfen sich auf große Titel freuen. Auch Spieler auf dem 3DS sollen laut dem Nintendo-Chef mit neuem Futter versorgt werden:

„Ich werde nicht verraten um welche Spiele es sich genau handelt, aber ich kann sagen, dass die E3 eine großartige Gelegenheit ist, nicht nur Inhalte für die Nintendo Switch, sondern auch für den 3DS vorzustellen.“

Die E3 2017 beginnt am 13. Juni 2017.

Quelle: nintendoeverything.com