Persona 5 – Atlus überrascht über Preorder Stornierungen

Am 4. April soll endlich Persona 5 erscheinen. Jede Menge Gamer erwarten den Titel sehnsüchtig. Gestern gab es jedoch beunruhigende Nachrichten für Vorbesteller. Nutzer berichteten von massenhaft stornierten Vorbestellungen aufgrund „schädlicher/gefährlicher“ Inhalte der Premium und Steelbook Editionen.

Nutzer auf Reddit berichteten, dass deren Preorder via Amazon für die Take your Heart Edition sowie die Steelbook Editions gecancelt wurden. Amazon reagierte auf die Frage eines Kunden mit der Aussage die Editionen würden „gefährliche Materialen“ enthalten, die einen Transport unmöglich machen würden. Angespielt wurde dabei auf die Steelbooks selbst. Heute nun meldete sich Atlus USA selbst zu Wort und zeigte sich erstaunt über Amazons Aussage.

This morning we were surprised to learn about Persona 5 “Take Your Heart” Premium Edition cancellations with Amazon. After waiting patiently during the day we received word, and can confirm to you what we’ve always known, that there’s nothing defective or “dangerous” about our product. While there have been cancellations, we understand that only a tiny number of Amazon sales have been affected. No “mass cancellations” of the premium and SteelBook editions have occurred. If your order has been cancelled, please contact the retailer for support.