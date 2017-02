Futurama: Worlds of Tomorrow – Matt Groening macht noch ein Mobilegame

Mit Die Simpsons: Springfield bewies Matt Groening bereits, dass er seine Kreationen auf die mobilen Geräte bringen kann. Nun kommt auch seine andere Serie als Mobilegame in die Appstores. Futurama: Worlds of Tomorrow ist der englische Titel, und bislang auch eine der wenigen Infos über das Spiel selbst. Bis auf die Tatsache, dass Groening eng mit Fox zusammenarbeitet und komplett neue Geschichten erzählen will, ist noch nicht viel über Worlds of Tomorrow bekannt.

Viel Mobile-Erfahrung für Futurama

Fox Interactive und TinyCo sind eng in das Projekt verwoben, und haben ihre Erfahrung mit Mobile-Titeln bereits unter Beweis gestellt. So stammt zum Beispiel Family Guy: Mission Sachensuche, auch aus ihrer Feder. In Zusammenarbeit mit Groening soll jetzt also ein Futurama-Spiel geschaffen werden, welches Fans begeistert.

„Ich liebe dieses Spiel, da es sich exakt wie Futurama anfühlt“ sagt Groening. „Nur jetzt kann man den Charakteren im Gesicht herumpieksen.“

Einen genauen Releastermin gibt es noch nicht, Fans sollen aber auf Facebook und Twitter Ausschau halten. Des Weiteren kann man sich schon unter anderem auf youwillplayfuturama.com für eine Benachrichtigung registrieren.

Quelle: AllGamesDelta