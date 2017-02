Agony – Trailer deutet Dämonen Gameplay an

Der polnische Entwickler Madmind Studios hat einen neuen Trailer zu Agony veröffentlicht. Das Video gibt dabei einen weiteren verstörenden Einblick in das dämonische First Person Survival Horror Spiel. Am 28.02. will der Entwickler die Dämonen in Aktion zeigen.

Agony entführt euch in die Hölle

Der Ausflug in die Hölle, der im zweiten Quartal diesen Jahres erscheinen soll, teasert jetzt mit einem neuen Trailer spielbare Dämonen an. In Agony startet ihr als gepeinigte Seele in der Hölle. Ihr besitzt nur die Fähigkeit andere niedere Wesen in der Hölle zu kontrollieren. Diese Fähigkeit ist eure einzige Möglichkeit an diesem finsteren Ort zu überleben. Nur mit ihr wird es euch möglich sein lange genug zu überleben um die sagenumwobene rote Göttin zu finden.

Quelle: Dualshockers