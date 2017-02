Styx: Shards of Darkness – Entwickler Cyanide veröffentlicht „Making Of“-Video

Cyanide Studio, das Entwicklerstudio von Styx: Shards of Darkness,veröffentlicht heute ein Video das hinter die Kulissen des Spiels blickt und ein Auge auf die Geburt des listigen Hauptcharakters Styx wirft. Mit deutlich mehr Ehrgeiz als der Vorgänger, tritt Styx in Shards of Darkness aus den Schatten von Akenash in eine größere Welt und verfügt über vielschichtigere Fähigkeiten, abwechslungsreichere Monster und ein komplexeres und vertikaleres Leveldesign. Shards of Darkness profitiert von einem größeren Entwicklerteam und einer besseren Realisation inklusive einer epischen Geschichte die durch ihre Zwischensequenzen Styx charakteristische Bissigkeit und Geschicklichkeit hervorhebt. In diesem Video gibt es einen Vorgeschmack – inklusive Humor der die vierte Wand durchbricht.

Making-of a Goblin von Styx: Shards of Darkness

Im Video erfahren Spieler, dass Styx kein typischer Videospielcharakter ist und das sein Köpfchen die Schwächen ausgleicht. Direkte Konfrontation kommt für einen Goblin einem Selbstmordkommando gleich. Um siegreich aus dem Kampf hervorzugehen ist es also essentiell die Umgebung gut zu studieren um den besten Weg und die sinnvollsten Werkzeuge zu nutzen. Der „hässliche grüne Kerl“ adaptiert den persönlichen Spielstil des Spielers. Man kann entweder durch das Level gehen und sämtliche verfügbaren Gegenstände einsammeln oder herumschleichen und keine Alarme auslösen. Es bleibt dem Spieler überlassen ob man sich Styx’s akrobatische Fähigkeiten zunutze macht oder ob man sich lieber auf sein treues Werkzeug verlässt. Styx lässt dabei weder ein gutes Haar am Spieler noch an den Entwicklern.

Styx: Shards of Darkness erscheint am 14. März 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC! Das Spiel kann bereits auf STEAM vorbestellt werden um exklusiven Zugang zum Akenash-Set zu erhalten, dass das Outfit von Styx erstem Abenteuer beinhaltet.

Quelle: Cyanide Studio