Berserk and the Band of the Hawk – Koei Tecmo veröffentlicht einen neuen Trailer

Koei Tecmo Europe gibt bekannt, dass Berserk and the Band of the Hawk, Omega Forces bisher blutigster Warriors-Titel, diese Woche am 24. Februar 2017 für die PlayStation 4 veröffentlicht wird. Basierend auf der bekannten Manga- und Anime-Reihe von Kentarou Miura erleben Spieler in Berserk and the Band of the Hawk die unbarmherzige Geschichte von Guts, Kjaskar sowie der Söldnergruppe der Falken und deren Kampf gegen finstere Dämonen.

Neuer Trailer zeigt Zodd Charakter

Spieler, denen die Warriors-Reihe bereits bekannt ist, werden schnell die unterschiedlichen Gameplay-Stile der einzelnen Charaktere feststellen. Ob sie nun mit Guts riesigem Drachentöter-Schwert zuschlagen, Griffiths dämonische Femto-Form einsetzen, um rasend schnelle Angriffe auszuführen oder Zodds riesige Apostel-Form entfesseln, um Gegner mühelos zu zermalmen jeder Charakter fühlt sich einzigartig an. Das Spiel ermöglicht es den Spielern, neben zahlreichen Attacken auch Magie oder Verwandlungen einzusetzen, die direkt aus der Welt von Berserk stammen.

Ein unendlicher Ansturm von Feinden erwartet die Spieler in dem herausfordernden Endless-Eclipse-Spielmodus. Dabei gilt es, abseits der Hauptgeschichte in der furchtbaren Eclipse-Dimension trotz zahllose Gegner zu überleben, dabei verschiedene Missionen zu erfüllen und die tödliche Eclipse zu überwinden. Während sich die Spieler durch dieses Reich kämpfen, werden sie mit immer stärkeren Gegnern und härteren Missionen konfrontiert. Wer die Herausforderung übersteht, erhält zur Belohnung bessere Ausrüstung für das Hauptspiel.

Berserk and the Band of the Hawk erscheint am 24. Februar 2017 für PlayStation 4 im Einzelhandel, sowie als digitaler Download für PlayStation Vita und PC.

Quelle: Koei Tecmo Europe