Erst kürzlich sind Videos und Posts zur Nintendo Switch veröffentlicht wurden, in denen erste Unboxings und UI Shots zu sehen waren. Dabei ist einen Twitter User eine interessante Information aufgefallen.

Einem NeoGAF User ist beim Herumspielen mit seiner neuen Switch Konsole eine interessante Beschreibung aufgefallen. Diese behandelt wie in Zukunft eure digitalen Einkäufe von Nintendo behandelt werden. Der Infotext beschreibt, dass eure Einkäufe zukünftig an euren Nintendo Account gebunden werden. Solltet ihr also mal eure Switch beim Außeneinsatz verlieren, bleibt euch wenigstens der Verlust eurer Spiele erspart. Jedoch bleibt aktuell noch eine Frage offen. Nämlich ob eure bisherigen Einkäufe schon vermerkt sind oder ob ihr auf der Switch erst noch einmal eure Spiele kaufen müsst. Diese Frage wird Nintendo hoffentlich schon bald beantworten.

Your Nintendo Account contains your Nintendo eShop purchase history and current balance. By re-linking your Nintendo Account after initializing the console, it will be possible to redownload any software or DLC purchased using that account. (Software that has been discontinued may not be available for redownload in some cases.)